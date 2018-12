Lionel Messi cumplió este sábado en el triunfo del Barcelona ante Espanyol una actuación fantástica con dos golazos de tiro libre y una asistencia. Tras el partido del mejor jugador del mundo, los elogios no dejaron de aparecer. Y todos ellos en referencia al Balón de Oro que el argentino no ganó.



Carles Puyol , por ejemplo, utilizó su cuenta de Twitter para afirmar que Messi no necesita de pomposos premios para demostrar que es el mejor jugando al fútbol. Como era de esperarse, la publicación del excapitán del FC Barcelona se hizo viral.

"¿Alguien duda de quién es el mejor? No le hacen falta premios individuales...#LeoMessi", escribió Puyol, quien no fue el único que alabó el papel del argentino ante los 'Pericos'. Busquets también se sumó a la ola de elogios para la 'Pulga'.

"Ya sabemos de lo que es capaz Leo, tenemos el placer de verlo a diario en entrenamientos y su nivel de efectividad en faltas es tremendo. En un partido es fundamental para nosotros con tiros libres, con sus jugadas y en todo, por eso es el mejor jugador del mundo", dijo a Movistar+.



Busquets destacó la primera parte del Barcelona como clave para la goleada. "Hemos hecho una gran primera parte, los goles nos dieron la tranquilidad y a ellos les bajó la moral. En la segunda parte salimos tranquilos, a defender y les hicimos daño con el cuarto gol", analizó.