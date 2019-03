Dani Ceballos se confesó: "No me gustaría que el Bernabéu ovacionara a Messi"

Desde la concentración de la Selección de España, el mediocampista del Real Madrid Dani Ceballos ofreció una entrevista al 'Larguero' de la Cadena Ser, en la que, entre muchos temas, se refirió a la ovación que recibió Lionel Messi el último domingo en el Benito Villamarín, precisamente la excasa del futbolista de 22 años.

"Yo sé la clase que tiene el Benito Villamarín. Ovacionaron a Messi como debía ser ya que tuvo una actuación muy grande. No me gustaría que le aplaudiera el Bernabéu porque sería señal de que no habríamos hecho un buen partido", dijo Ceballos.



La 'Brujita' también habló de su tan comentada relación con Zidane, quien en no le brindó muchas oportunidades en la pasada temporada cuando coincidieron en el Madrid.



"Su llegada es muy importante para nosotros ya que sabemos su calidad como entrenador, es una nota positiva para el Real Madrid. Zidane siempre ha sido muy claro conmigo, me dijo que había seguido mis partidos esta temporada y que quería que siguiese al mismo nivel, que debía continuar así en los 10 partidos de Liga que restan para el final. Me dijo que tendré las mismas oportunidades que mis compañeros. Eso me tranquiliza", apuntó.



"¿La temporada pasada? Me tocó un rol secundario que acepté. A día de hoy me ha servido para ser mejor jugador. Zidane fue claro conmigo desde el primer momento. Me dijo que tenía jugadores por delante de mí. Todos sabemos de la importancia de Zidane para el equipo. Transmite tranquilidad y es capaz de apagar fuegos cuando peor está el equipo. Ha llegado y le ha dado su sitio a Isco, a Keylor, que estaban un poco apartados. Es justo con todos", agregó.

► ¡Atentos todos! La revelación de la hermana de Griezmann sobre su fichaje por el Barça que lo cambia todo



► Quiere ir, pero…: la razón por la que Pogba no jugaría nunca en el Real Madrid



► Cristiano Ronaldo no viajará a Estados Unidos para evitar ser enviado a la cárcel



► El trueque que lo cambia todo: la oferta que sacaría sí o sí a Hazard del Chelsea