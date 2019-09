La decisión es tuya, Leo: presidente del Barcelona confirmó la posibilidad de que Messi deje el club el 2020

Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ante los constantes rumores y noticias de los últimos días sobre el futuro de Lionel Messi y su situación contractual en el Barcelona , el presidente del conjunto 'Azulgrana', Josep Maria Bartomeu , confirmó que en junio de 2020, el astro argentino puede abandonar el club si así lo desea. Sin embargo, el dirigente explicó además esta es una condición que en su día también tuvieron Carles Puyol, Xavi Hernández o Andrés Iniesta.

"Leo Messi tiene un contrato firmado hace dos años por 4 temporadas (hasta junio de 2021). En la temporada 20-21, antes de comenzarla, puede abandonar el Barça para dejar de jugar el fútbol o para ir donde quiera. Era algo que Xavi, Puyol o Iniesta ya lo tenían en sus contratos, que tenía libertad para decidir", contó el presidente 'culé'. El futuro del astro argentino está en boca de todos.



Bartomeu, sin embargo, comentó que Messi es "tan culer" que incluso hasta puede renovar el contrato. "No tengo ninguna duda de que jugará en el Barça, no solo hasta 2021, sino más temporadas. Como presidente estoy muy tranquilo", añadió el máximo directivo de la institución, respecto a las chances de que el '10' opte por dejar el Camp Nou.



Gerard Piqué tampoco se preocupa por Messi

El central del Barcelona, Gerard Piqué, aseguró que no le preocupa "nada" la posibilidad de que Lionel Messi pueda marcharse, tras las informaciones sobre el contrato del astro argentino con el conjunto 'Azulgrana', que prevé su salida al final de cada temporada si así lo decidiera.



"Sabía que había la posibilidad esta, pero bueno, sabemos el compromiso que tiene Leo en todos estos años con el Barcelona y no me preocupa nada", dijo Piqué en la madrugada del viernes a la radio Cadena Ser.



