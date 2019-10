No se hablan y no se la pasan: radiografía de la nula conexión entre Messi y Griezmann en el Barcelona

► Empiezan las buenas noticias en Barcelona: Ansu Fati vuelve a los entrenamientos pensando en Sevilla



Hace solo un par de días, en la previa del duelo entre Barcelona e Inter por la Champions League, Griezmann reveló que casi ni cruza palabra con Messi. El francés aludió a que ninguno de los dos son personas muy habladoras, lo cual hace difícil su comunicación. Sin embargo, lo que pasa en el día a día también se refleja en el campo de juego. Y no se trata de alguna apreciación, sino de los números que no dejan lugar a dudas: no hay conexión entre el argentina y el francés.



Leo se perdió algunos partidos del arranque de la temporada por lesión, por lo que no había tenido muchas oportunidades de coincidir en el campo con Griezmann. Pero frente al Inter de Milán ambos salieron como titulares , a la espera de que la sociedad empiece a funcionar. De hecho, a la espera de que el tridente (con Suárez) funcione. Pero nada más lejano de la realidad.

Los que menos combinan en el campo

Los números del triunfo azulgrana ante los neroazzurros dejaron en evidencia que Griezmann y Messi son los que menos se buscan en el campo, por ende, son los que menos pases completan entre sí. Es más, Leo completó más asociaciones con Dembélé, quien estuvo mucho menos tiempo en el campo que el francés, apenas 24 minutos.



Messi recibió de Griezmann solo dos pases, y el ex Atlético del argentino, tres pases. En total, solo combinaron cinco veces. Y la cosa con Luis Suárez es igual. El uruguayo recibió del delantero que se siente uruguayo dos pases, y el 'Pistolero' concretó hacia el galo tres pases.



Queda claro que a Griezmann le costará muchísimo entenderse con Suárez y con Messi, en especial con este último con quien, como el mismo francés dijo, no hablan mucho. Aunque eso sí, hay que decir también que Leo y Antoine sí lograron una conexión buena, ante el Villarreal, pero fue a balón parado: centro de la 'Pulga' y gol de cabeza del 'Principito'. Pero de eso, nada más.

