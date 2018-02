Lionel Messi es el mejor jugador del planeta y como tal, son varios los equipos que están dispuestos a bajarle el solo y la luna con tal de tenerlo en sus plantillas. Lo han intentado Chelsea, Manchester City y hasta PSG, sin embargo, el crack argentino se debe al FC Barcelona al punto, que hace uno meses rechazó un sueldo que ni en sus mejores sueños habría imaginado tener.



Según apunta el diario 'Mundo Deportivo' en su edición digital de este martes, la estrella sudamericana recibió una descomunal oferta de 100 millones de euros netos del Hebei Fortune, pero prefirió seguir compitiendo en el máximo nivel del fútbol europeo y por eso renovó con los azulgranas hasta 2021.



Lejos de rendirse y buscar una alternativa nueva en otra parte del mundo, este equipo chino ha decidido seguir insistiendo con el fichaje de Lionel Messi , aunque ahora la estrategia ha cambiado. Lo primero ha sido llevarse a Mascherano y Lavezzi, dos amigos muy cercanos a la 'Pulga'. La idea es que llegue para 2020.

Conoce un poco más de Lionel Messi, estrella del Barcelona. (Video: Fernando Falco)

"Ellos (los chinos) saben que el fichaje de Leo no depende del dinero, porque ha rechazado ofertas increíbles de todo el mundo y de los principales clubes. Quieren convencerle a través de los sentimientos y, claro, de una oferta económica que no se pueda rechazar", publica 'Mundo Deportivo'.



Aunque la cláusula de Lionel Messi se elevó hasta 700 millones de euros tras su última renovación en el FC Barcelona, en China sí hay clubes que pueden darse el lujo de concretar esta inversión al pertenecer a importantes conglomerados económicos.



"Esa inversión en Lionel Messi aportaría un impacto económico de regreso importante para quien se hiciera con su fichaje por la influencia que tiene en el propio mercado chino y resto del mundo. No es sólo una apuesta deportiva, el tener al mejor futbolista del mundo en un club y en la Super Liga China, sino también una inversión económica con una clara ‘retroalimentación’", agrega la citada fuente en su publicación,