No importa lo que haga. Messi será siempre noticia en la prensa deportiva ya sea por sus golazos en el PSG o porque simplemente se afeita la barba. En esta ocasión, el capitán de la selección de Argentina es protagonista en las redacciones por el imperdonable error de una joven que lo llamó Leonardo en lugar de Lionel luego de habérselo encontrado en un concierto en la paradisiaca isla de Ibiza, donde el genio de Rosario pasa sus vacaciones de verano.

Se trata de la usuaria de Tik Tok @solgon11, que subió un video a dicha plataforma desde Ibiza tras un recital de David Guetta. En la fiesta, la joven de nacionalidad argentina reconoció a Luis Suárez, Antonella Roccuzzo y a Messi, pero no lo llamó Lionel, sino Leonardo. Para muchos, error imperdonable.

“27 de junio. Vine a ver a David Guetta a Ushuaia en Ibiza y miren a quién me encontré guacho, no me lo puedo creer... o sea, qué...”, comenzó diciendo a cámara la autora del video justo antes de cometer el gran error ante millones de personas que llegaron a ver lo que grabó en la isla del Mediterráneo.

La joven argentina que confundió a Lionel Messi en Ibiza.

“No lo puedo creer, Leonardo Messi te amo, Antonela qué diosa, necesito sacarme una foto ya”, expresó la mujer argentina. Como era de esperarse, el ‘blooper’ de @solgon11 no tardó en viralizarse en Tik Tok y corrió como pólvora en otras redes sociales. Viral absoluto.

Pese a que no estaba muy enterada de la vida del exjugador del FC Barcelona y hoy estrella del PSG, la joven subió tres videos más de los pasos de Messi en Ibiza. Al igual que el clip en el que llama Leonardo a Lionel, la repercusión en redes fue gigantesca.

Después de tanto insistir y esperarlo, la joven argentina logró sacarse una fotografía con Lionel Messi, quien precisamente acaba este domingo sus vacaciones en el Mediterráneo y deberá unirse el 4 de julio a la pretemporada que el Paris Saint-Germain hará este año en Japón.





