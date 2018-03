Como el jugador mejor pagado del mundo que es, Lionel Messi cuenta con una impresionante residencia para él y su familia. Tal como se ve en la siguiente galería , la casa de 'D10S' está ubicada en Casteldefels, una de las zonas más exclusivas de Barcelona.



Además, la casa de Lionel Messi cuenta con varios metros de expansión, una gran piscina y acabados de lujo en el interior. Para sus hijos, existen campos verdes en los que pueden disfrutar a sus anchas y también espacio para la mascota, 'Hulk'.



Es precisamente la casa de Lionel Messi la que ha estado en el centro de la polémica en las últimas horas luego que Javier Sánchez-Prieto, presidente de la aerolínea Vueling, revelara que los aviones tienen prohibido pasar por el cielo de la casa de Messi y sus vecinos.



"El Prat está limitado por la capacidad de las pistas porque no puedes pasar por donde vive Messi. Eso no pasa en ningún lugar del mundo", dijo Sánchez-Prieto en una conferencia en la que se discutió la ampliación del aeropuerto de El Prat.



Ante semejante lío con la casa de Lionel Messi , la aerolínea tuvo que pedir disculpas públicas alegando que no fue la intención del ejecutivo de Vueling responsabilizar al argentino de los problemas en el aeropuerto.