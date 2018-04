Una temporada con altos y bajos. En La Liga y Copa del Rey fueron amos y señores; en la Champions League, sin embargo, vivieron una pesadilla ante la Roma. Si el Real Madrid se lleva el título, lo logrado por Ernesto Valverde y sus dirigidos ni será mencionado. Barcelona ha repotenciado una plantilla que ha sabido competir en torneos domésticos, no así internacionalmente, en donde debe reforzarse en puestos que se desprenderá.



De acuerdo a medios españoles, Barcelona prescindirá de los servicios de Lucas Digne, André Gomes y del colombiano Yerry Mina, quien será cedido a un equipo de La Liga para coger el roce que necesita para ser un futuro crack en la plantilla culé. Por ahora, Yerry es tan solo un prospecto que no puede competir el puesto con Piqué, Umtiti y Vermaelen.



En el caso del jugador que se estudia su salida es el portugués Nelson Semedo. El luso no ha demostrado la inversión (más de 40 millones de euros) que hizo por él, por lo que su cesión o venta también se encontraría en el bolo de la dirigencia y de Ernesto Valverde.



Tras la obtención del título en el Wanda Metropolitano, Lionel Messi y el Barcelona se alistan para cerrar la temporada con la Liga Santander. De hecho, los azulgranas podrían coronarse campeón este domingo ante el Deportivo La Coruña.