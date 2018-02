El mercado de fichajes de invierno cerró y el Barcelona batió un récord en su inversión por Philippe Coutinho y Yerry Mina. Ahora Ernesto Valverde tiene una plantilla para ir por el triplete de la temporada. Puede lograrse, como no. Lo que es cierto es que ahora los culés tienen un plantel competitivo y recambios en la banca de suplentes, algo que adolecía a inicios de temporada y que veía como el nivel de Andrés Iniesta mermaba conforme a la seguidilla de partidos. El plantel actual está completo, no obstante, Messi habría hecho un ‘pedido’ a la directiva azulgrana para la próxima temporada. Así lo comentan medios españoles.



¿Cómo así? Tal como indican los medios, Coutinho le habría contado a Neymar que Leo Messi quisiera a David Alaba en el primer equipo culé. ¿Para cubrir el puesto de Jordi Alba? No necesariamente, dado que el jugador austriaco puede jugar de lateral izquierdo, defensa central, volante por izquierda y hasta en la primera línea de volantes. Alaba puede tratarse de uno de los jugadores más polivalentes en la actualidad en el fútbol mundial.



El problema, sin embargo, puede recaer en cómo el fichaje de Alaba puede caer en el vestuario, especialmente cuando Alba es un jugador importante en el once de Valverde. Asimismo, el Bayern Munich es un equipo que no vende jugadores, a menos que estos no se encuentran a disposición del técnico como de la dirigencia. No es el caso de Alaba, quien es uno de los referentes de la plantilla bávaro. ¿Podrán ficharlo? Veremos que dice el mercado de pases de verano de la próxima temporada. Barza, seguramente, fichará a algún jugador.



Conoce un poco más de Lionel Messi, estrella del Barcelona. (Video: Fernando Falco)

En la agenda barcelonista de renovaciones, tras concretarse los casos pendientes de Piqué, Sergi Roberto, Messi e Iniesta (con contrato vitalicio), entre otros, sólo queda Samuel Umtiti, que tiene contrato hasta el 2021, aunque con una cláusula de 60 millones de euros.



Si el Barcelona acuerda con Umititi una nueva renovación, habrá atado en corto con cláusulas elevadas a los jugadores que considera más apetecibles en el mercado, además de dar continuidad a un grupo que en estos momentos está mostrándose muy sólido en todas las competiciones.



Estas son las cláusulas más altas que tiene el Barcelona y el año de finalización de contrato: Leo Messi (700 millones de euros y hasta 2021), Gerard Piqué (500 y 2022), Sergi Roberto (500 y 2022), Philippe Coutinho (400 y 2023), Ousmane Dembélé (400 y 2022), Luis Suárez (200 y 2021), Sergio Busquets (200 y 2021).