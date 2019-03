No se lo esperaba: el 'jalón de orejas' de Valverde a Messi previo al Clásico del sábado por Liga

Debe aparecer más. Uno de los temas más comentados del último Real Madrid vs Barcelona (por Copa del Rey) fue la ausencia de Lionel Messi en el campo de juego. El argentino, como pocas veces ocurre, pasó desapercibido en el Bernabéu, aunque ello no impidió que los azulgranas se lleven una nueva victoria. Sin embargo, Ernesto Valverde habló claro sobre el rol de la 'Pulga' y le exigió que participe más del juego en el clásico del sábado por LaLiga.

Messi estuvo muy apagado en el 3-0 del miércoles en el estadio Santiago Bernabéu, un partido en el que el Madrid desperdició muchas opciones de gol mientras que el Barca pegó en los momentos justos.



"A Messi le veo bien, igual que siempre. Siempre esperas mucho de todos los jugadores, también de él. Siempre aparece, aunque a veces participa menos", agregó.



El DT reconoció que el Madrid jugó mejor en el choque por la Copa. "El otro día hubo momentos, en el primer tiempo, en los que no estuvimos bien. No se nos escapa, ellos llegaron con peligro y nosotros no supimos trasladar nuestro juego".



"Nos faltaron cosas. Y uno siempre quiere mejorar, generar más ocasiones. Pero también fuimos certeros. Ya veremos si hay algún cambio en el equipo, es posible", dijo.



El Barca, que ganó siete de las últimas 10 ediciones de La Liga, lidera el torneo con siete puntos de ventaja sobre Atlético Madrid y nueve sobre el Real.



"Cuando un equipo gana consigue confianza para los próximos partidos, y cuando pierdes quieres que llegue cuanto antes otro para resarcirte. Ellos quieren quitarse el mal sabor de boca de la eliminación. Somos dos equipos que peleamos por la victoria. No es una garantía haber ganado el primero para hacerlo en el segundo partido", agregó. Reuters

