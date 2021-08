Uno de los más afectados con la salida de Lionel Messi del FC Barcelona es Ronald Koeman. A través de redes sociales, el entrenador neerlandés se ha despedido del jugador argentino agradeciendo todo lo contribuido en más de 20 años con la zamarra ‘blaugrana’. Para el técnico, es difícil de asimilar que el seis veces Balón de Oro no vaya a jugar más en el club catalán.

“Aún es difícil de asimilar que no jugarás más en el Barcelona. Gracias por todo lo que has hecho por el club, Leo. He disfrutado mucho la temporada que hemos trabajado juntos”, escribió el neerlandés.

Koeman, que reaccionó a la marcha del delantero casi 48 horas después de que la salida se hiciera oficial, reveló que quedó “impresionado” por la “ética de trabajo y el deseo de ganar” de Lionel Messi.

“Esto te convierte en el mejor jugador del mundo. ¡Te deseo todo lo mejor a ti y a tu familia!”, finalizó el entrenador.

Tras las explicaciones del presidente del Barça, Joan Laporta, y las despedidas en redes sociales de sus compañeros y de su técnico, Messi ofrecerá una rueda de prensa este domingo a las 12.00 horas desde el Auditori 1899 del Camp Nou.

La despedida a Lionel Messi de Ronald Koeman.

El legado de Messi en el Barcelona

En su paso por el FC Barcelona, Lionel Messi ganó 10 ligas de España, ocho Supercopas de España, siete Copas del Rey, cuatro ediciones de la Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes, un total de 35 trofeos.

El genio de Rosario fue galardonado seis veces con el Balón de Oro al mejor jugador de la temporada y también se quedó seis veces con la Bota de Oro al máximo artillero de Europa en el año.

Cabe recordar que Messi había intentado dejar el Barcelona en agosto de 2020, haciendo una solicitud formal de salida después de una ruptura en su relación con el entonces presidente Josep Maria Bartomeu, pero su sucesor, Joan Laporta, de gran relación con el argentino, lo convenció de quedarse. El resto es historia.





