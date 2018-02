Sevilla jugará por el boleto a la final de la Copa del Rey contra Leganés en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Para este juego tan importante, Miguel Layún no estará presente en el once titular, pues el técnico no incluyó al mexicano.

"Hoy probé esa alineación, Sergio Rico, Navas, Mercado, Lenglet, Escudero, Nzonzi, Banega, Sarabia, Vázquez, Correa y Muriel", reveló Vincenzo Montella a los medios. "Pero también podría cambiarlo mañana", agregó el italiano.

Respecto a la formación que presentaría en Copa del Rey, los periodistas cuestionaron al DT de Sevilla si la goleada ante Eibar, por Liga Santander, influyó en la decisión de realizar algunas variantes.

"Siento vergüenza por no haber ganado y por el resultado, pero no de la alineación. Hay que olvidarnos un poco del último partido y recuperar la racha que teníamos antes", sentenció. Cabe señalar que Miguel Layún inició ese juego.

En el choque de ida por semifinales, Sevilla y Leganés igualaron 1-1. En ese encuentro, dispuesto en el Estadio Municipal de Butarque, el mexicano fue incluido en la lista de viajeros, pero no tuvo minutos.