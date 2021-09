Real Madrid – Villarreal se enfrentan este sábado 25 por la séptima fecha de LaLiga. El cuadro merengue dirigido por Carlo Ancelotti buscará tres puntos más para consolidarse en la parte más alta de la tabla de posiciones. En Sudamérica, el partido podrá verse este sábado 25 de septiembre por la señal de DirecTV Sports, mientras que en España, por Movistar LaLiga. Aquí te damos los links para que no te pierdas el partido de fútbol en vivo.

Ponerle freno a un Real Madrid lanzado en su regreso al Santiago Bernabéu, con once goles en dos partidos de local que le asientan en el liderato, y conquistar al fin el estadio madridista es el reto de Unai Emery con el Villarreal, tras estrenar su casillero de triunfos la pasada jornada.

Con Almería, Valencia y Sevilla ganó Emery al Real Madrid, pero de cada paso por el Bernabéu se llevó un mal recuerdo. Once visitas y un solo empate sin goles. Recuerdos dolorosos como la final de la Supercopa de España perdida con el equipo che o el duro golpe a mandos del PSG en la Liga de Campeones en la última ocasión que lo pisó.

El Real Madrid se mantiene firme al frente de LaLiga tras su reciente victoria (6-1) ante el Mallorca, con un triplete de Marco Asensio. Karim Benzema, autor de otros dos goles, se consolida como líder de los goleadores ligueros con 8 tantos.

Villarreal, por su parte, goleó la fecha pasada al Elche por 4-2 y consiguió su primera victoria en LaLiga. El equipo dirigido por Unai Emery había registrado cuatro empates consecutivos y ahora buscará dar la sorpresa a domicilio.

¿Cómo ver el Real Madrid - Villarreal en directo vía DirecTV Sports?

Para empezar, debes ser cliente de DIRECTV y tener una cuenta en MiDIRECTV. Luego, descarga la aplicación de DIRECTV GO o ingresa a ella desde tu computador, y listo. Ya puedes disfrutar los canales de tu plan: HBO GO, FOX APP, TNT GO, Space GO, DIRECTV Sports, ESPN Play.

Después de descargar DIRECTV GO podrás usarla en tu tablet o smartphone. Para hacerlo, busca el ícono en pantalla e ingresa en la aplicación. Una vez dentro de la aplicación, en la página inicial, encontrarás todas las noticias del mundo del deporte. Podrás tener más información tan sólo tocándolas.

¿A qué hora y qué otros canales TV transmitirán el Real Madrid – Villarreal?

Perú: 14:00 horas vía DIRECTV Sports | DirecTV GO

Ecuador: 14:00 horas vía DIRECTV Sports | DirecTV GO

Colombia: 14:00 horas vía DIRECTV Sports | DirecTV GO

México: 14:00 horas vía SKY Sports (canales 504-546)

Venezuela: 15:00 horas vía DIRECTV Sports | DirecTV GO

Chile: 15:00 horas vía DIRECTV Sports | DirecTV GO

Argentina: 16:00 horas vía DIRECTV Sports | DirecTV GO

Uruguay: 16:00 horas vía DIRECTV Sports | DirecTV GO

España: 21:00 horas vía Movistar+, Mitele Plus

¿Cómo ver en España el Real Madrid - Villarreal en directo ahora?

Si te encuentras en España y quieres ver el Real Madrid – Villarreal en directo por La Liga solo deberás sintonizar los siguientes canales que te mencionaremos a continuación:

Movistar LaLiga: Canal 46 de Movistar y 110 de Orange

Movistar LaLiga 1: Canal 47 de Movistar y 112 de Orange

Movistar LaLiga UHD: Canal 440 de Movistar y 111 de Orange

LaLiga TV Bar (exclusivo para bares y locales públicos