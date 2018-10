Luka Modric siempre se ha caracterizado por ser un jugador de perfil bajo, pero con actuaciones importantes. Todo lo contrario sucede con su rival en la última premiación del Balón de Oro de la FIFA, hablamos de Cristiano Ronaldo.



El croata reveló que el actual delantero de la Juventus de Turín se encuentra en otro nivel futbolístico y mediático, pero que él prefiere una mayor simplicidad.



" Cristiano Ronaldo está en otro nivel futbolístico, y al final es normal que también lo esté desde el punto de vista mediático. Yo prefiero la simplicidad", desveló el croata en una entrevista que este martes publica la revista francesa "France Football".



El subcampeón del Mundial, preguntado sobre sus favoritos para ganar el Balón de Oro, apostó por tres franceses campeones del mundo, su compañero de equipo Raphaël Varane, el jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann, y el atacante del París Saint-Germain Kylian Mbappé, sin olvidar a Ronaldo y al argentino del Barcelona Lionel Messi.



De los campeones del mundo, Modric destacó a Griezmann por el gran "año que ha realizado", aunque se refirió a la eclosión del joven Mbappé: "Ya ha demostrado un grandísimo nivel, es muy especial. Me acuerdo cuando mi compañero de selección Subasic me dijo un día que había un jugador en el Mónaco que era increíble".



Además, Modric resaltó que nunca se pondría en primera persona como merecedor del Balón de Oro: "Eso lo dejo a los expertos", sentenció.



En un extenso repaso a su carrera y a la actualidad futbolística, el 10 blanco y capitán de la selección croata aseguró que la relación con Ronaldo es excelente, gracias a los "seis magníficos años" en que pudieron compartir vestuario en el Madrid, donde se creó una amistad y respeto mutuo.



A pesar de que ambos jugadores compiten por premios individuales como el Balón de Oro o el premio "The Best", el centrocampista aseguró que "echará de menos" tanto al crack de Madeira como a su extrenador, el francés Zinedine Zidane, cuya salida este año de la disciplina blanca le causó sorpresa.



Del que fuera su entrenador los últimos tres años declaró que le hubiese gustado jugar a su lado.



"Hemos vivido momentos irrepetibles. Voy a echar de menos a Zizou y a Cristiano como profesionales y como personas, porque el éxito nos ha unido", destacó el croata, para añadir que en el vestuario merengue los jugadores apostaban porque el cinco veces ganador del Balón de Oro "se quedaría".



