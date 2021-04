Insiste en salir de París. Neymar no cambia de parecer, pese a que desde el PSG señalen que la renovación va por buen camino. El brasileño no cambia su postura y quiere regresar al FC Barcelona, tarde o temprano. Y su decisión podría afectar tremendamente al club parisino, que pasaría de haber pagado por él 222 millones de euros, a no recibir prácticamente nada si ve salir al brasileño.

De acuerdo a información de ‘El Chiringuito’, Neymar estaría dispuesto a aguantar un año más en París sin renovar para poder fichar gratis por el Barça en verano de 2022.

Para conocer si sería una opción viable, el entorno del atacante ha contactado con Joan Laporta. En caso de declinar el presidente del Barça, Neymar procederá a firmar su renovación con el PSG.

El brasileño está convencido de que Lionel Messi no se moverá de la Ciudad Condal, por lo que quiere regresar al conjunto azulgrana para retomar su sociedad con el rosarino.

Lo que dicen en Francia

De acuerdo a información del Diari ‘ARA’, Neymar ya le habría comunicado al presidente del Barcelona, Joan Laporta, su deseo y predisposición para adecuarse a la nueva realidad del club, sobre todo en la parte económica, y volver al Camp Nou.

Sin embargo, fue ‘Telefoot’ el medio que dio detalles del pacto existente entre Neymar y el PSG. Ambas partes acordaron desde enero las cifras de la renovación del brasileño.

Sin embargo, esta situación habría cambiado y el nuevo contrato sigue sin firmarse.

Pudo volver hace dos años

Hace unos días, el exagente y descubridor de Neymar, André Cury, reveló que el brasileño estuvo cerca de regresar a la disciplina culé y adelantó la información de hoy: solo Laporta lo puede hacer volver a ponerse la camiseta catalana.

“Hace dos años, Neymar me pidió formalmente volver a Barcelona, lo intentamos y estuvimos realmente cerca de sacarlo del París, pero por detalles no sucedió”, afirmó en cuanto a la situación del delantero de la Selección de Brasil.

Y agregó la ‘bomba’: “Laporta es el único que puede volver a juntarlos. Messi no se va a ir del Barcelona. Él decidió que su historia sea en Barcelona y yo lo tengo muy claro eso. Si Neymar jugará de nuevo con Messi, pero será en Barcelona”.

