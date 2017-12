Desde el primer día de enero los clubes europeos tendrán luz verde para fichar. Antes de la fecha estipulada, Mérida Asociación Deportiva se adelantó y pudo conseguir el fichaje de Neymar , estrella del PSG.

En redes sociales, el equipo de la Tercera División de España anunció el gran bombazo del mercado de invierno en la temporada 2017-18. "Demos la bienvenida a @neymarjr , primer fichaje de la ‘Era Loren’. ¡Bienvenido! ", se lee en un tuit.

Incluso, minutos antes de anunciar el fichaje de Neymar , los encargados de la red avisaron a todos los aficionados que lanzarán una importante noticia. " Romanos, estad atentos al Twitter a las 10:30 porque vamos a anunciar nuestro primer fichaje de invierno", escribieron.

El 'fichaje' de Neymar anunciado por Mérida (Foto: Captura de Twitter). El 'fichaje' de Neymar anunciado por Mérida (Foto: Captura de Twitter).

La reacción de los hinchas no se hizo esperar. Algunos lo tomaron con humor: " no me gusta este fichaje. No sé si se adaptará". Otros no soportaron la broma. "No tiene ni pies ni cabeza, sean más creativos", respondieron.

Quienes se incomodaron con el fichaje de Neymar al Mérida hicieron referencia al Día de los Inocentes que se celebrar todos los 28 de diciembre. Una cuota de humor no les vendrían nada mal a los hinchas 'romanos'. ¿no?