Aunque usted no lo crea: Barcelona quiere llevarse a Neymar sin pagar un solo euro, según 'Sport'

El Barcelona sigue estudiando la mejor forma de llevarse a Neymar de cara al mercado de fichajes 2019 de verano. La más fácil sería pagar los 300 millones de euros que quiere el PSG , pero en Camp Nou, según el diario 'Sport', han encontrado otra manera de volver a tener al crack brasileño de 27 años.

Tal como apunta la citada fuente, el Barcelona quiere ahorrarse el costo de la ficha de Neymar entregándole a los parisinos a Dembélé y Coutinho, dos jugadores que en su día costaron prácticamente lo mismo que pide el campeón de la Ligue 1 para dejar ir al '10'. La puerta está abierta, tal como ha declarado el propio Leonardo.

En una entrevista publicada este martes por 'Le Parisien', el director deportivo del PSG admite que "está claro para todo el mundo que se quiere ir. Pero en el fútbol un día dices una cosa y al día siguiente otra... Es increíble pero es así".



Leonardo reveló que ha hablado con Neymar y con su entorno, que las cosas están claras para todas las partes. "Lo único concreto ahora es que tiene todavía tres años de contrato con nosotros. Y como no hemos recibido una oferta, no se puede discutir de nada".



A ese respecto, puntualiza las declaraciones del presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, que la semana pasada daba a entender que el PSG no lo quería vender.



"Es él quien lo dice... Pero nosotros no hemos visto que el Barcelona esté en posición de comprador" porque pese a los "contactos muy superficiales" que se han mantenido con el club catalán, no han "recibido ninguna oferta".

