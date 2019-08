Valverde dio pistas: Barcelona incluye a Arturo Vidal en 'Operación Neymar'

Barcelona hizo su presentación en la Liga Santander 2019-20 en Bilbao, ante el Athletic Club, con un resultado adverso que no estaba dentro de los planes de Ernesto Valverde. A la dolorosa derrota, se le sumó la lesión de Luis Suárez -que no se sabe aún cuánto tiempo lo mantendrá fuera de las canchas- y la incertidumbre del futuro de algunas de sus estrellas.

La no convocatoria de Coutinho ni de Arturo Vidal dejó un sinsabor entre los hinchas culés, quienes esperaban que Valverde ponga toda la carne sobre el Asador en San Mamés ante la ausencia de Lionel Messi. Sin embargo, este hecho tendría un motivo más allá de los gustos futbolísticos del entrenador.

Para Barcelona, en su intento por traer de regreso a Neymar, no existen montos que pueda desembolsar, no está en su política de gastos poner sobre la mesa los 100 'kilos' que piden los franceses, pero sí jugadores. Y en esos aparece Arturo Vidal. El 'Rey', según Le Parisien, fue incluido en la última cumbre a la que asistieron Éric Abidal, Javier Bordas y Adnré Cury, que terminó por no darse en Liverpool por la ausencia de Bartomeu, quien prefirió viajar a Bilbao con el equipo.

Cuestión de millones

Según trascendió en el medio parisino, el chileno fue incluido para abaratar el costo final de Neymar en cuanto a millones sobre la mesa. Con Coutinho -que sí está en los planes del PSG-, sumando a Vidal, Barcelona 'solo' pondría alrededor de 60 'kilos'. Sin embargo, en París no ven con buenos ojos esa oferta.

Vidal -tasado en alrededor de 15 millones de euros por Transfermarkt- no tiene un valor alto que influya en la negociación, situación distinta a Semedo, que sí es bien visto por el PSG, pero el Barcelona no pretende incluirlo. Además, buscan un gesto de Neymar para presionar a su club, algo que no ha hecho porque sabe que aún está abierta la puerta del Real Madrid.

