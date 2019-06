"El Neymar que volvería no sería el mismo": un viejo conocido advierte al Barcelona sobre su fichaje

Voz autorizada. En medio de los rumores que auguran la vuelta de Neymar al club donde fue feliz: el Barcelona , nadie con pasado 'Azulgrana' está a salvo de ser preguntado sobre su fichaje. Este fue el caso del exentrenador 'culé' Josep Guardiola , quien se animó a hablar acerca los pros y contras que podría darle el '10' de Brasil al equipo catalán. ¿Opinas igual?

"Neymar es un jugador extraordinario, pero no sé cómo regresaría al Camp Nou. Es como si yo volviera ¿sería lo mismo? Yo no soy el mismo y no sé si el Neymar sería el mismo. Ahora bien, es muy bueno, nadie lo duda", destacó el entrenador español, al ser cuestionado en una entrevista para el diario 'Ara' sobre el posible regreso del astro brasileño al Camp Nou.



Sin embargo, Pep Guardiola no dio a pie a suspicacias y enfatizó en su discurso hasta ensalzar la figura del brasileño, al que considera el relevo generacional de Leo: "El talento individual que se acerca más al de Messi es el de Neymar, sobre todo en términos de creatividad, en una edad buena", contó.



Asimismo, el ahora técnico del Manchester City aprovechó la charla para señalar las diferencias de su Barça con el de Luis Enrique: "Probablemente bajaron un poco más las líneas que en nuestra época, que éramos unos locos que empujar todas las pelotas arriba. Pero en ataque posicional eran igual de buenos. Añadieron un concepto de contraataque largo'', señaló el DT, que ya se encuentra preparando la próxima campaña de su equipo.

► Se viene la guerra Juventus-Real Madrid: el último pedido de Pogba que estremecerá el mercado de fichajes



► ¡Se acabó, Barcelona se lamenta! El curioso mensaje de la Juventus que supondría el fichaje de De Ligt



► ¡Escándalo en Holanda! Sneijder fue detenido por causar daños en estado de ebriedad [VIDEO]



► ¡Vaya sorpresa! Take Kubo y la buena noticia que recibió del Real Madrid pensando en la pretemporada