Defiende a Dembélé: el lío de Griezmann con la directiva del Barza por el fichaje de Neymar

La vuelta de Neymar al Barcelona en el presente mercado de fichajes tiene ilusionados a varios jugadores del plantel. Sin embargo, como el brasileño no es moneda de oro para gustarle a todos, hay elementos del vestuario azulgrana que le ponen mala cara a su llegada. Al menos eso es lo que asegura este domingo el portal español 'Don Balón'.



Según la citada fuente, uno de esos cracks que no está de acuerdo es Antoine Griezmann ya que ve la llegada de Neymar como una amenaza para uno de sus mejores amigos dentro y fuera de los campos: Ousmane Dembélé. Y es que si el Barcelona cierra el fichaje del brasileño, el crack francés será relegado al banco de los suplentes e incluso podría salir el equipo en invierno de 2020.



"Ante esta posible salida, Griezmann ha saltado, pues no quiere que vendan Dembélé, ya que además de ser su gran amigo, le ve un futuro prometedor", publican en el señalado medio sobre la preocupación que la llegada de Neymar le ha generado al crack de la Selección de Francia.

Y es que cuando llegó al Barcelona, al exgoleador del Atlético de Madrid le prometieron que Dembélé no saldría bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, con el paso de los meses, todo apunta a que Neymar volverá a ocupar el lugar que tenía antes de irse al PSG. Y a Griezmann no le agrada, según 'Don Balón'.



Lamentablemente, el francés tiene poco que decir a favor de su compatriota. Y es por estos días las relaciones entre el Barcelona y Dembélé no son las mejores. El francés se lesionó el fin de semana pasado y no siguió los protocolos del club. Este hecho generó una gran molestia de la directiva, que le ha pedido que cambie de actitud o se atenga a las consecuencias.

