Está más cerca del Madrid, pero siempre será 'Culé': este es el nuevo guiño del entorno de Neymar

El Barcelona le ha pedido a Neymar pronunciarse públicamente sobre su gran deseo de volver al Camp Nou en el presente mercado de fichajes 2019. Sin embargo, como el brasileño no quiere que se le cierre la puerta del Real Madrid , ha preferido quedarse callado para no hacer más grande la novela.



Eso en cuanto al todavía '10' del PSG. Mientras él guarda absoluta discreción, su círculo más cercano no deja de manifestar que el brasileño prefiere al Barcelona. Esta vez lo ha hecho con un 'guiño' que no ha gustado a los hinchas del Real Madrid, club que está más cerca de hacerse con sus servicios.

Su nombre es Diogo Canto y forma parte del grupo de los mejores amigos de Neymar conocido como 'Toiss. Él ha recordado con una foto en Instagram uno de los momentos que el '10' del PSG vivió en Camp Nou.



El nuevo 'guiño' del entorno de Neymar. El nuevo 'guiño' del entorno de Neymar.

"Una noche inolvidable", es el mensaje que acompaña la instantánea en la que también aparecen el resto de los amigos de Neymar al lado de los títulos ganados la temporada 2015/16 (Champions, Liga, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes).

Y el Barcelona no pierde las esperanzas

En el club catalán siguen trabajando ya de forma apurada para convencer al PSG y al brasileño Neymar que se avengan a un traspaso o cesión.



El Barça no ha dicho la última palabra, pero cada día que pasa se le van agotando los argumentos para recuperar a un Neymar que continúa bajo el amparo de su equipo pero que, aunque todo apunta a que desea abandonar el PSG, no ha manifestado públicamente qué destino desea emprender, algo que en Camp Nou desearía que se produjera.

► ¿Kubo les seguirá los pasos? Jugadores que fueron cedidos, regresaron y triunfaron en el Madrid [FOTOS]



► Conteo regresivo: Real Madrid llegó a París para fichar a Neymar y definió fecha de presentación



► Zidane sabe que está hecho, pero no da pistas: "Estoy deseando que llegue el día 2", dice sobre Neymar



► ¿Estás seguro que no lo quieres, Zidane? La combinación de James con Isco y Benzema para golazo del Real Madrid