El Barça no tiene dinero, pero ya encontró la forma: oferta final de 160 millones de euros por Neymar

El FC Barcelona no quiere que ni Real Madrid ni Juventus le ganen el fichaje de Neymar. Es por eso que según el diario 'Sport' de Cataluña, las últimas horas han sido claves para que la directiva azulgrana, encabezada por Josep María Bartomeu, presente una oferta oficial, y al parecer definitiva, para que el PSG por fin acepte la vuelta del crack brasileño al Camp Nou.



Los azulgranas buscan una cesión con opción a compra de Neymar. La propuesta pasa por pagar 160 millones de euros, pero no en el presente mercado de fichajes. Tras las llegadas de De Jong, Neto, Griezmann y Junior, los azulgranas se han quedado sin dinero y recurren a esta fórmula para tener al brasileño nuevamente en sus filas.

"El Barça quiere demostrar, con esta oferta, que realmente está interesado en el fichaje de Neymar y, de alguna manera, desarticular las opciones del Real Madrid y la Juventus", publica la citada fuente sobre las últimas horas en las negociaciones por el brasileño.

'Le Parisien' da por hecho que la hipótesis de un préstamo de Neymar al Barcelona con opción de compra al final de la temporada, no tiene ninguna oportunidad de ser aceptada por el PSG. En primer lugar porque es un tipo de operación que se ve facilitada cuando hay confianza entre los dos clubes implicados, algo que no ocurre entre el catalanes y parisinos.



Pero también porque el precio del préstamo no sería suficiente para los fichajes que el equipo francés tendría que hacer, sobre todo si el club catalán propusiera un pago escalonado del préstamo.



Según "Le Parisien", el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi ha transmitido la idea de que no venderá a Neymar si no recibe mucho dinero a cambio. El equipo pide por él 300 millones de euros con el objetivo de obtener como mínimo 200 'kilos', pero con la esperanza de alcanzar un acuerdo de 250 millones.

