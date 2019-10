Lo querían como sea: "Le propusimos a Bartomeu no cobrar para que venga Neymar"

Si quedaban dudas de que los principales jugadores del Barcelona estaban dispuestos a todo para lograr la vuelta de Neymar , ésta se disipó este jueves en las últimas declaraciones de Gerard Piqué a El Larguero de la cadena SER. El defensor catalán confesó que los referentes del club estaban dispuestos a

"Le planteamos a Bartomeu que nos retocábamos el contrato y cobrábamos al segundo o tercer año para que pudiera venir, por el 'Fair Play' Financiero. Se trataba de buscar una fórmula. Si nosotros podíamos ayudar, no había ningún problema. El club dijo que le parecía bien ", confesó uno de los capitanes del club.

Relación Messi-Griezmann

Asimismo, el defensor se dio tiempo para hablar sobre otros muchos temas, tanto de fútbol como de su otra pasión, el tenis. Sin embargo, cuando fue preguntado sobre un tema que mantiene preocupados a muchos culés, no dudó en su respuesta.



" ¿La relación Messi - Griezmann? Se llevan muy bien. Otro ejemplo de que se magnifica todo muchísimo. Se llevan igual que Messi y Dembélé o Messi y Villa en su momento. Su relación es buena ", afirmó.

Su relación con Ramos y el aplazamiento del Clásico

Respecto a la siempre comentada rivalidad entre Barcelona y Real Madrid, el segundo capitán blaugrana dijo que " siempre la he llevado al límite e incluso a veces he rebasado el límite, pero cuando me saco el uniforme, nunca he tenido ningún problema con la gente de Madrid ", aseguró. Además, dijo que se lleva bien con los jugadores merengues: " Me llevo muy bien con Nacho, Lucas Vázquez,... Con Sergio Ramos no tengo una relación de amistad, pero sí mucho respeto. Siempre me he llevado muy bien con los jugadores del Madrid ".



Al mismo tiempo, se dio maña para responder sobre la postergación del Clásico. " Mi humilde opinión es que no hacía falta aplazar el Clásico. Desde que tengo sentido común no ha habido nunca violencia en un estadio en España. Fue magnificar algo en lo que no había problema. Quién te dice que el 18 de diciembre no pueda pasar lo que decían que iba a pasar ".



