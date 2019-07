Desde el City: PSG ya le busca reemplazo a Neymar, quien se acerca cada vez más al Barcelona

Tal parece que los futuros de Neymar y Barcelon a están cerca de juntarse otra vez luego que el delantero se fuera del Camp Nou a mediados del año 2017. Por la puerta falsa del Camp Nou se marchó al PSG (pagaron los 222 millones de euros de su cláusula de rescisión) y ahora pide a gritos regresar. No ha ido a la pretemporada del club parisino con tal de forzar por todos lados que ambos cuadros se pongan de acuerdo.

En el PSG ya empiezan a asumir que Neymar bien podría marcharse al Barcelona y por ello los franceses empiezan a buscarle reemplazo. Por el momento, la dirigencia ya tiene un nombre de cara al mercado de fichajes de la próxima temporada: Leroy Sané. Así lo apunta el diario Mundo Deportivo.

Menciona que Sané empieza a sonar como una gran opción para que acompañe en la delantera a Edinson Cavani y Kylian Mbappé. Incluso, el atacante del Manchester City sonó hace un año en Barcelona, pero ahora tomaría rumbo a la Ligue 1. "Se vuelve a barajar esta posibilidad por Neymar", añade.

No obstante, el campeón francés no es el único que lo tiene en la mira. Bayern Munich confirmó hace poco su intención que el ex Schalke 04 se ponga la camiseta bávara.

"La situación es que Sané vuelve de vacaciones esta semana y no quiso hablar durante todo ese tiempo. Quería pensar en su futuro. Ahora tendremos que esperar con paciencia para ver si hay algún movimiento en esa dirección", sostuvo hace poco el presidente del Bayern, Karl-Heinz Rummenigge. ¿Se convertirá de manera oficial en el sustituto de Neymar?

Leroy Sané tiene contrato en Manchester City hasta 2021. (Foto: Getty) Leroy Sané tiene contrato en Manchester City hasta 2021. (Foto: Getty Images)

