De su billete: la propuesta de Neymar que rechazó el PSG de manera rotunda

En París no desean que Neymar regrese al Barcelona. Si la oferta llega a colmar las expectativas de los catalanes, todo bien, pero si es el propio futbolista que trata de ver la forma de llegar a Cataluña, el propio Paris Saint Germain se rehúsa a escucharlo. De acuerdo a medios españoles, ‘Ney’ quiso poner 20 millones de euros de su bolsillo para regresar a LaLiga, pero los dirigentes del cuadro francés tan solo rechazaron la propuesta del delantero brasileño.



A solo horas de que cerrara el mercado de pases el pasado lunes, la oferta de los catalanes era esta: 150 millones de euros más Rakitic, Todibo y la cesión de Ousmane Dembélé. Sin embargo, para los franceses faltaban 20 millones de euros más para cerrar el acuerdo.



Neymar alzó su mano y propuso darlos de su cuenta bancaria, a lo que el PSG le dijo que no, que se trataba de una negociaciones entre clubes y que él no debería forzar su salida. La situación es clara: los jeques no quieren que ‘Ney’ se vaya de Francia y harán todo lo posible porque cumpla su contrato y no refuerce a un Barcelona que ya cuenta con Antoine Griezmann.





El caso de Neymar a Barcelona

Neymar buscaría escapar de la capital de Francia en el mercado de invierno y hará todo lo posible para volver a jugar al lado de Lionel Messi y Luis Suárez. Para ello también deberá rendir a un máximo nivel en los partidos de la Ligue 1 y de la Champions League.



‘Ney’ tiene un gran aliciente: en setiembre enfrentará al Real Madrid por la fase de grupos. Un buen partido contra los madridistas devolvería todo ese cartel mermado por lesiones, escándalos y, sobre todo, malos momentos que vive en la Ligue 1.



¿Veremos a Neymar en Barcelona? En Cataluña se muestran escépticos con su fichaje.

