Tres cracks y 130 'kilos': Barça se harta de los abusos del PSG y dice 'no' a nuevas exigencias por Neymar

Cada vez más complicado de hacerse realidad. El Barcelona acaba de rechazar la propuesta del PSG para vender a su jugador Neymar , por entenderla "inviable" la entidad azulgrana.



Según apunta la emisora 'Catalunya Ràdio', citando fuentes del club catalán, el Barcelona "ha rechazado formalmente la última propuesta del PSG" que consistía en un pago de 130 millones de euros y una cesión de Dembélé, además de dos traspasos, los de Rakitic y Todibo.



Según ha podido confirmar EFE también de una fuente del Barcelona, efectivamente el club rechaza la propuesta del PSG y no realizará más ofertas, a la espera de si el club parisino rebaja sus pretensiones "porque lo que no hará el Barça es quitar valor a sus futbolistas", ha señalado la fuente.



"Nosotros nunca hemos ido detrás de Neymar. Es el PSG el que ha puesto a su jugador en el mercado porque parece que quiere marcharse, y a nosotros nos ha interesado. El PSG tiene unas pretensiones muy altas y nosotros no las aceptamos, sobre todo porque quita valor a futbolistas que creemos que tienen un precio alto. Ahora mismo, estamos hablando de un traspaso por 215 millones y no lo aceptamos", añadió a EFE la fuente barcelonista consultada.



Según el Barça, el club catalán "nunca ha ofrecido a ningún jugador" ya que "es el PSG el que pone los nombres que quiere", pero entiende el Barcelona que la entidad parisina "les quita valor, y nosotros no lo podemos aceptar".



"Nosotros no vamos a desvalorar a ningún jugador nuestro porque los que pide el PSG tiene un valor importante", ha concluido la fuente del club azulgrana consultada por EFE

