"En Barcelona, Messi tiene un trato diferente": Neymar habla de 'Lio', del PSG y su fallido pase al Camp Nou

La 'Novela Neymar' al Barcelona fue la más llamativa del mercado de fichajes para esta temporada. El brasileño quiso regresar al cuadro azulgrana este verano, lugar que considera "su casa". Finalmente no se pudo dar. Las altas expectativas económicas del PSG para dejarlo ir eran demasiadas altas para los del Camp Nou.

Ahora, 'Ney' tiene que volver a conectarse en París. Es consciente que es su lugar de trabajo. Espacio en el que lo tratan con uno que otro beneficio a comparación de sus compañeros. Algunos acusa un "trato diferente".

"Nunca quise marcar más goles o jugar más partidos que este o aquel jugador. Siempre he querido romper mis propios récords. Cuando un atleta alcanza ese nivel, es normal tener un tratamiento diferente. En Barcelona, Messi tiene un trato diferente. ¿Crees que es porque es guapo? No. Es por todo lo que hizo. No hablo solo de él, sino de todos aquellos que tienen un juego de este nivel. Es parte del fútbol", explicó el jugador en conferencia de prensa con la Selección Brasileña.

Messi y Neymar formaban la 'MSN' en Barcelona con Luis Suárez. (Foto: Getty) Messi y Neymar formaban la 'MSN' en Barcelona con Luis Suárez. (Foto: Getty)

Luego del intento de salida del PSG , los fanáticos no lo recibieron de la mejor forma. Los pitidos desde las graderías del Parque de los Príncipes hicieron mostrar su molestar desde la fecha 1 de la Ligue 1.

"Estoy contento en la selección y el club. Todos saben lo que pasó este verano y mi deseo de irme (PSG). Hoy, me siento feliz y en casa en mi club".

"No soy feliz solo en la selección. La temporada ha comenzado muy bien para mí. Defenderé mi club con uñas y dientes. Estaré al 100 % para que podamos ganar grandes cosas. Al ser feliz en el club, estaré en la selección", agregó.

Un mal que afecta siempre a Neymar son las lesiones. Su lenta recuperación de la rotura del quinto metatarsiano hizo que los últimos dos años tenga que perderse momentos importantes como la Champions League.

"Es obvio que mi objetivo siempre es estar entre los mejores. Estos 2 últimos años no estuve allí porque estaba lesionado. Me mantuve alejado del campo durante mucho tiempo, pero si analizas mis partidos y estadísticas, verás que todavía no he dejado de jugar al fútbol. Desafortunadamente, esto (lesiones) es parte de la vida de un atleta", sentenció.

¿Estuvo cerca del Real Madrid?

Neymar , luego de los intentos frustrados del Barcelona por unirlo al lado de Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann, vio la posibilidad de que Florentino Pérez usara un as bajo la manga para traerlo a la capital de España y convertirlo en un ‘Galáctico’ para el segundo mandato de Zidane.

“Sinceramente pensé que Neymar se iría al Real Madrid si no venía aquí. Él tenía muchas ganar de salir de París y lo había manifestado. Y yo creía que Florentino y el Real Madrid iban a hacer algo para llevárselo”, confesó este martes a la cadena de radio catalana.



