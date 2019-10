Ese ‘Ney’: el mensaje le dio por WhatsApp a ‘Arturito’ de ‘La Casa de Papel’

Mientras sonríe con su presente en el PSG , ‘Arturito’ revela mensajes que le dio Neymar vía WhatsApp al no verlo en sus grabaciones en ‘Casa de Papel’. El brasileño, en el momento, se encuentra en todos los lados: en París destaca por sus goles, mientras que en los sets genera una ‘buena onda’ entre los actores de una las series más vistas en Netflix. Enrique Arce, actor que le da vida a ‘Arturo’ habló con el portal Ecoteuve sobre una charla con ‘Ney’.



Arce no coincidió en el rodaje con Neymar porque estaba en Valencia celebrando ‘Las Fallas’, una popular fiesta de la ciudad. Al no verlo, según desveló el propio actor español, el futbolista del PSG le escribió el siguiente mensaje: "¿Cómo estás Arturito? ¡Menudo hijo de **** qué eres! Qué pena no haber coincidido contigo, ¡a ver si nos podemos conocer!".



Neymar hizo un cameo en dos capítulos de la siguiente temporada y lamentablemente no pudo coincidir con el mejor personaje – para él – de la serie española. Ahora se concentra con el PSG y su presente: el deseo de volver a ganar la Ligue 1 y levantar la Champions League.



Neymar llegó al PSG por 222 millones de euros. (Foto: Getty) Neymar llegó al PSG por 222 millones de euros. (Foto: Getty)

¿Qué le viene a Neymar?

Con el parón por la fecha FIFA, Neymar concentra con Brasil para el partido amistoso del jueves frente a la Selección de Senegal. El partido se juega a las 7 a.m. (hora peruana) en la ciudad de Singapur. Ahí el ‘Ney’ lleva todo su fútbol para maravillar a los asiáticos.



Neymar tiene muchas: este año dio vida a la actuación. Sobre su presente en París, el atacante no ha vuelto a conversar con la prensa en Europa. Está focalizado en terminar la temporada en el Parque de los Príncipes al lado de los fanáticos de la capital de Francia.



