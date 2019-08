Todo por Dembélé: el ultimátum que le dio al Barcelona en el fichaje de Neymar

Ousmane Dembélé no quiere ser la moneda de cambio para el traspaso de Neymar , del cual solo se habla en España, Francia y otras partes del mundo. En las negociaciones entre el Barcelona y PSG, los catalanes propusieron al delantero francés y los galos aceptaron, siendo un jugador de Selección con un proyecto más que interesante en el ‘Viejo Continente’. No obstante, Dembélé se rehúsa a regresar a la Ligue 1 , sabiendo – en su mente- que aún puede triunfar en LaLiga.



De acuerdo a medios españoles, Dembélé le ha dicho al Barcelona que “no”. Él piensa ser el futbolista de trueque en el argumento azulgrana en el mercado de pases. Pese a haber estado ya dos temporadas con los catalanes, Ousmane considera que puede ganarse un lugar en la alineación titular del Barcelona al lado de Lionel Messi, Antoine Griezmann y Luis Suárez.



Ahora, la negativa de Dembélé es un golpe muy fuerte para las aspiraciones de los dirigentes del cuadro catalán. Primero intentaron lograrlo con Philippe Coutinho, pero el brasileño prefirió marcharse cedido al Bayern Munich que al PSG. Y ahora lo es Dembélé.



Dembélé tiene contrato hasta junio del 2022 y el Barca se encuentra en un dilema: ellos ya no quieren al futbolista, aunque él se rehúsa a marcharse de Camp Nou en el mercado de pases de verano. ¿Habrá humo blanco para el 2 de setiembre? Los catalanes siguen esperando.



Barcelona recibió 222 millones de euros de parte del PSG por Neymar hace dos temporadas y ahora hacen todo lo posible por repatriar al hijo prodigo.



Neymar sigue sin jugar en el PSG. Thomas Tuchel decidió no convocarlo en el partido frente al Metz hasta que se esclarezca su situación.



