Una 'chanchita' por Neymar: el gran gesto del vestuario del Barça para sacarlo del PSG en verano

Luego de semanas de rumores, el presidente del FC Barcelona , Josep María Bartomeu, reconoció que, efectivamente, Neymar estuvo en la agenda de fichajes de verano. En la directiva azulgrana quisieron su regreso al Camp Nou y lo propio en el vestuario, donde varios jugadores estuvieron dispuestos a poner de su dinero para completar la operación.



Tal como apunta este sábado el diario catalán 'Sport', los pesos pesados del camarín del FC Barcelona, como Messi, Suárez, Piqué, Busquets, entre otros, le comunicaron a la directiva que estaban dispuestos a poner de su propio dinero para alcanzar la cifra que pedía el PSG: 300 millones de euros.

En los altos mandos del equipo 'blaugrana' valoraron positivamente el gran gesto que varios excompañeros de Neymar estaban dispuestos a hacer por él. Les sirvió para darse cuenta que pese a su polémica salida del Camp Nou a PSG en 2017, el brasileño seguía teniendo el apoyo del camarín 'Culé'. Sin embargo, la operación seguía siendo imposible.



"Es muy posible que entre los 20 millones que Ney estaba dispuesto a poner de su bolsillo y lo que podía aportar el vestuario azulgrana se hubiera alcanzado la cifra final marcada por los catarís. Sin embargo, desde el punto de vista económico- financiero, la operación era inviable para los directivos que recepcionaron la propuesta", publica 'Sport'.

Neymar no llegará en 2020

Así como el Barcelona descartó la llegada de Neymar en este verano, lo mismo ha pasado de cara al invierno. A falta de varios meses para la apertura de ese mercado de fichajes (enero 2020), Bartomeu ha adelantando que el club no irá por el brasileño.



"Neymar no entra en nuestra planificación de enero. El club no podía llegar a las pretensiones del PSG y nosotros no pusimos jugadores como moneda de cambio, ellos los pidieron (Rakitic, Coutinho y Dembélé). No era fácil tanto a nivel económico como social", dijo el presidente del Barça.



