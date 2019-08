Dembélé, no: Barcelona dejará que el PSG elija un jugador para el traspaso de Neymar

Movimiento de última hora. Si hay alguien en la actualidad que es capaz de dividir en dos a los hinchas del Barcelona con su posible vuelta al Camp Nou, ese es Neymar. Luego de conocerse su ruptura con el PSG , el astro brasileño podría finalmente hacer maletas y cambiar de aires de nuevo tras dos temporadas para el olvido en Francia y poner rumbo a la que en algún momento fue su casa. Su traspaso es una tarea más que complicada, y la interna del cuadro 'Azulgrana' ya planteó una nueva oferta.



Según pudo conocer Depor a través de un corresponsal en Cataluña, el Barcelona está a la espera de conocer el nombre del jugador que deberá vender para cerrar el fichaje de Neymar. Javier Bordas, directivo del último campeón de LaLiga, confirmó que hubo una reunión en las oficinas del club para definir el fichaje del astro brasileño. Las cartas están sobre la mesa: el Barza ya ofertó, y están a la espera de conocer al crack que pedirá el PSG como moneda de cambio.

¿Será acaso Ousmane Dembélé? No. La situación es compleja. Javier Bordas aseguró que es difícil que el joven extremo francés salga debido a que en el Barcelona aún confían en él. Motivo por el cual, tal parece ser que en la directiva esperan que el jugador elegido por el PSG sea otro. Una vez sepan el nombre, lo evaluarán y darán la respuesta pertinente. Cabe recordar que en las últimas semanas han sonado como posible trueque por Neymar grandes jugadores como Ivan Rakitić y Nelson Semedo.

Neymar volvió a quedar fuera de la convocatoria de PSG

Neymar no figuró en la lista de convocados del París Saint-Germain para el tercer partido de Ligue 1 contra el Toulouse en el Parque de los Príncipes. Según el comunicado oficial, el jugador, que acaba de superar una lesión, se encuentra en fase de "entrenamiento", aunque el club aguarda que se aclare su futuro en medio de las tensiones sobre su salida al Barcelona o Real Madrid antes de que se cierre el mercado de fichajes.



Aunque el parte médico del futbolista indica que está "listo para jugar", el futbolista todavía no se ha reincorporado en lo que va de temporada a la competición. El entrenador, el alemán Thomas Tuchel, reconoció en una rueda de prensa que las cosas no están claras en este momento entre el jugador y el club. Además, no cerró la puerta a la continuidad del '10' e incluso confesó que Neymar se está comportando con una gran profesionalidad.

