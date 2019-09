"Aquí me quedo": Dembélé dio sus razones para seguir en Barcelona y no entrar en trueque por Neymar

Por la cabeza de Neymar no pasaba otra cosa que volver a vestir la camiseta del Barcelona. Ante esto, la dirigencia culé se las ingenió para presentar una serie de ofertas al PSG para llevarlo de vuelta al Camp Nou. Una de ellas incluía el pase de Ousmane Dembélé al cuadro parisino, pero el jugador no quiso moverse del elenco español y descartó por completo ser moneda de cambio por el brasilero.

Y es que Ousmane Dembélé considera que no hay razones válidas para dejar de vestir la indumentaria del Barcelona. Menos en un intercambio por Neymar. Así lo desvela este jueves el diario francés L'Equipe, el cual da las razones por las que el ex Borussia Dortmund no aceptó la oferta del PSG y se quedó en el equipo de Ernesto Valverde.

"La razón principal es que Dembélé 'está donde quiere estar' y no tiene la más mínima intención de dejar el barco del 'Barza'. Es el club de sus sueños y no teme por la competencia actual (llegada de Antoine Griezmann)", es lo que apunta el rotativo galo sobre el caso Neymar.

Dembélé la tiene clara sobre su futuro en el Barcelona

Además, indica que el delantero de la Selección de Francia le dijo a su entorno que "lucharé por inponerme aquí" y que tiene claro que el cuadro azulgrana es el club en donde triunfará como deportista profesional. Tiene tiempo para demostrar su valía a los millones de fanáticos culés.

En lo que va de temporada, Ousmane Dembélé solo ha jugado un solo partido con Barcelona (los 90' minutos frente al Athletic Club en San Mamés). Se espera que vuelva para la cuarta fecha en la que su cuadro recibirá al siempre complicado Valencia.

