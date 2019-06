''Que no se vuelva loco, no vale 300 millones'': la dura crítica en España al fichaje de Neymar por el Barza

Opiniones divididas. Para nadie es un secreto que el posible regreso de Neymar al Barcelona es un tema que debe tocarse con pinzas. Luego de abandonar la entidad blaugrana en el 2017 para seguir su camino en el PSG, el brasileño habría roto su relación con el presidente del club francés y estaría más que dispuesto a cumplir con lo que se le pida para volver a pisar el Camp Nou. En este sentido, parece ser que los primeros acercamientos van viento en popa, pero a muchos en España les parece una locura el precio que se pide por la estrella de la 'Canarinha'.

"¿A qué Neymar quiere fichar el Barça? ¿Al que se echaba el equipo a la espalda cuando Messi se venía abajo? ¿El Barça ficha al Neymar que aportaba alegría al vestuario? ¿Al profesional que se ganó el cariño y el respeto de los culés? Ese Neymar que venga ya. Queremos disfrutar de nuevo con él. Pero, ojo, estamos hablando del 'Ney' del PSG'', fueron las primeras palabras del periodista español Josep Pedrerol en el programa de 'Jugones'.



''Ahora hablamos del Neymar que ha dejado el fútbol en un segundo plano. Estamos hablando del que dio un portazo al Barça porque no soportaba vivir a la sombra de Messi. La apuesta de Bartomeu es muy arriesgada. Ney se fue por 222 millones de euros, que el jeque no pida ahora 300. Que el jeque del PSG no se vuelva loco. El Neymar de los últimos años... No vale 300 millones", sentenció Pedrerol sobre la presunta vuelta del brasileño a la que fue alguna vez su casa: el Camp Nou.

Recordemos que Neymar y el Barcelona alcanzaron un "acuerdo verbal" para reincorporar al atacante, según lo señalado este martes por el diario 'Sport', para el que "todavía queda lo más complicado": convencer al París Saint-Germain de desprenderse de su estrella. "El Barcelona tiene un principio de acuerdo verbal con Neymar para vestir de azulgrana durante las próximas cinco temporadas", publicó el citado medio, sin citar fuentes.

🗣️"Que el jeque del PSG no se vuelva loco. El @neymarjr de los últimos años... No vale 300 millones". EL EDITORIAL de @jpedrerol en #JUGONES. pic.twitter.com/zjG3eV4aI3 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 25 de junio de 2019

"Neymar ha dicho que sí al contrato ofrecido por el Barcelona y Sport lo puede avanzar en exclusiva. La predisposición del jugador ha sido decisiva y acepta reducirse casi la mitad su actual salario", continuó. 'Sport' evocó una proposición de salario neto de 24 millones de euros por temporada, una "cantidad cercana a la que percibía antes de irse" al PSG en 2017.



Varios medios han señalado que en caso de una buena oferta, el PSG no se opondría a la salida del atacante, que se perdió la Copa América por lesión y enfrenta una investigación judicial por presunta violación. El Barcelona, donde Neymar pasó cuatro años (2013-2017) en los que ganó una Champions League (2015), es frecuentemente citado como el club al que podría ir el delantero.



El equipo catalán, que desembolsó 75 millones de euros (más 11 millones de bono) por el holandés Frenkie de Jong y debería según la prensa aportar 120 millones de euros por el francés Antoine Griezmann, tendrá que hacer un esfuerzo económico para conseguir a Neymar, o bien incluir jugadores en la transacción para siquiera tratar de 'repatriar' a su hijo prodigo.



