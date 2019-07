''Prefiero que no venga'': España le cierra las puertas a Neymar y el Barza deberá tomar una decisión

Le cierra las puertas. Ante la ola de rumores que vinculan el futuro de Neymar con el Barcelona de cara a esa nueva temporada, tal parece que no todos en España están convencidos del regreso del astro brasileño al Camp Nou. Y es que según señaló el presidente de LaLiga, Javier Tebas, él no querría que 'Ney' pegue la vuelta porque ''no es buen ejemplo''. Sus declaraciones quedaron grabadas para la radio 'Onda Cero', y han dado mucho que hablar.



"Yo prefiero que Neymar no venga a la Liga porque no es un buen ejemplo. Si se porta mejor... Puede ser un gran jugador, pero el comportamiento también es muy importante en los valores que transmitimos como competición", señaló Tebas en 'El Transistor'.



"En la Liga siempre queremos traer grandes jugadores, pero en el caso de Neymar ese comportamiento no es bueno para la competición porque al final la noticia es si el jugador ha hecho esto o aquello. Hemos trabajado mucho en la Liga para mantener los valores y no queremos cambiar la imagen", añadió.



Neymar, que en 2017 dejó el Barcelona por un montante récord de 222 millones de euros para jugar en el PSG, estaría interesado en regresar, según varios medios españoles. El diario deportivo Sport publicó en portada el martes que el brasileño de 27 años y el cuadro 'Azulgrana' han llegado a "un acuerdo verbal" para un regreso con un contrato de cinco años.



Según varios medios, en caso de recibir una oferta astronómica, el PSG no se opondría a una salida del atacante, actualmente lesionado y fuera de la Copa América, que además se enfrenta a una acusación de violación. Pero la operación está lejos de ser sencilla.



