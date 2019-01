Cada vez más cerca: la reunión entre un 'scout' del Barça y el entorno de Neymar para tratar su vuelta

Los rumores de una posible vuelta de Neymar al FC Barcelona a mediados de año han vuelto a cobrar fuerza. Esta vez, 'Cataluña Radio' afirma que un representante del club azulgrana en Brasil se ha reunido con el entorno del crack del PSG para tantear su regreso de cara al mercado de fichajes de verano 2019.



Tal como apunta la citada fuente, André Cury, ‘scouter’ del Barcelona en Brasil, se reunió antes de Navidad con el círculo más cercano de 'Ney'. Además, el propio Cury también se vio con el importante agente Pini Zahavi, quien ya intervino en el fichaje del ex Santos por el PSG, y Álvaro Costa, íntimo amigo del atacante, para planear la estrategia de su vuelta.

Medios europeos han apuntado que desde hace unos meses, Neymar mostró su arrepentimiento por haber fichado por el PSG. El jugador no se siente cómodo en Francia porque no encontró en el campeonato la exigencia que esperaba. Además, París no sería la ciudad en la que esperaba vivir.



Cabe recordar que Neymar llegó al PSG en el mercado de verano de 2017 desde el Barcelona por 222 millones de euros, cifra que lo convirtió en el fichaje más caro de la historia. No han pasado dos años y el brasileño parece tener todo hecho para irse de Francia.