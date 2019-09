Hizo el 'ridiculé': Barcelona siempre supo sobre los 300 'kilos' de Neymar e insistió con bajas ofertas

El FC Barcelona sabía desde hace meses que el PSG no iba a aceptar menos de 300 millones de euros por la salida de Neymar. Pese a ello, los catalanes insistieron con ofertas tan bajas que ni por asomo terminarían de convencer al club parisino con abrirle la puerta al brasileño.



Tal como apunta el periodista español Iñaki Cano durante su participación en 'El Chiringuito', el Barcelona se atrevió de todas formas a meter a Coutinho, Dembélé y Rakitic para abaratar la 'operación Neymar'. Sin embargo, en París siempre tuvieron claro que si el astro sudamericano quería salir, debía dejar 300 'kilos' en la caja fuerte.



Según 'Le Parisien', dicha postura fue confirmada en una conversación íntima entre el presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, y los referentes del vestuario. “Sí, Neymar se puede ir, pero sólo si la oferta es enorme”, confesó el mandamás.



“El PSG sabía desde hace mucho que el Barça no tenía el dinero suficiente. El precio que fijó París no lo podía pagar ningún club. Es la historia de un traspaso que no se podía hacer”, dice el artículo de 'Le Parisien'.



Neymar se alista para reaparecer

Neymar estaría listo para reaparecer con el PSG el próximo 14 de septiembre ante el Racing de Estrasburgo por la Ligue 1. Antes, el brasileño disputará un par de amistosos con su selección en Estados Unidos. El primero ante Colombia el viernes 6 y cuatro días más tarde ante Perú.



Neymar volverá a jugar este fin de semana luego de casi tres meses de para. Se perdió la Copa América de Brasil por lesión en el quinto metatarsiano y tras su recuperación, Tuchel no lo consideró en las convocatorias del PSG hasta que resolviese su futuro. Ahora, con el panorama claro, el astro sudamericano está listo para regresar a las canchas.

