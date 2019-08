''Estamos más cerca'': directivo del Barcelona revela la situación del fichaje de Neymar [VIDEO]

Cuando el río suena... El directivo catalán Javier Bordas dijo esta tarde "estamos más cerca" cuando se le abordó en el aeropuerto del Prat, a su regreso de París tras una reunión de una delegación del Barcelona con el PSG para tratar del fichaje del brasileño Neymar. Las últimas horas han sido decisivas para avanzar con las negociaciones por el '10', que cada vez parece estar más cerca de cumplir su deseo de volver al Camp Nou.



Este martes por la mañana, en un vuelo privado, cuatro representantes del Barcelona se han desplazado a París para reunirse con el PSG para volver a la carga en el fichaje del brasileño Neymar, por quien el equipo parisino pide dinero y jugadores.



Por parte del Barcelona, se han desplazado el director general Oscar Grau, el representante de la junta directiva Javier Bordas, el secretario técnico Eric Abidal y el empleado del club André Cury, cercano a la familia Neymar y que se ha quedado en París. Por parte del PSG, estaban en la mesa de negociación su director deportivo Leonardo Nascimento de Araújo y Djamel Bouras, persona cercana a Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG.



A la llegada de la expedición del Barça esta tarde, y de forma atropellada con los medios que requerían su atención, Javier Bordas se ha limitado a decir: "No hay acuerdo aún. Estamos negociando. Estamos más cerca". Todo apunta a que volverá a haber una nueva reunión entre PSG y Barça, en la que los 'culé' deberán ceder en la venta de un jugador, para lo cual dispone de Ousmane Dembélé, Nélson Semedo e Ivan Rakitic.



Barcelona optimista con el fichaje de Neymar

Si hay alguien al día de hoy que puede poner en serios aprietos al Barcelona con su fichaje, ese es Neymar. El astro brasileño no quiere seguir en el PSG y así se lo hecho saber al club. Motivo por el cual, el cuadro 'Azulgrana' hará todo lo que esté a su alcance para llevarlo de vuelta al Camp Nou. Los parisinos no ceden, y la directiva catalana aprieta el acelerador con el tiempo en contra. Ojo, el próximo lunes se cierre el mercado de fichajes y pasada esa fecha, 'Ney' no podrá moverse de París.



¿Qué se habló en la última negociación? El Barcelona presentó su oferta al PSG de 170 millones de euros por Neymar. No obstante, lo quiere pagar a largo plazo y los parisinos no están dispuestos a aceptar esa condición. Por ello, de la mano de Leonardo, han pedido 100 'palos' más dos jugadores: Nélson Semedo y Ousmane Dembélé. No hubo acuerdo, es cierto. Pero el Barça sigue optimista tras el actuar de 'Ney' y su implicancia total.



