Una bomba en el mercado: ¿Neymar jugará con Cristiano en la Juventus?

¿Puede la ‘Vecchia Signora’ llevarse a Neymar ? ¿Por qué no? La Juventus se hecho una institución sólida en las últimas temporadas y con la contratación de Cristiano Ronaldo ha crecido de manera deportiva. ¿Quién no quisiera jugar al lado de ‘CR7’? Por ello, cuando suena el rumor de Neymar a Turín en el mercado de fichajes, la situación no parece descabellada. El delantero brasileño quiere marcharse de París y si el Barcelona como el Real Madrid tienen trabas para llevárselo a España, ahí aparece la ‘Juve’ para darle golpe en este 2019.



¿Tiene la Juventus el suficiente efectivo para traer a ‘Ney’ a Italia? Por supuesto. A diferencia de los 100 millones de euros que pagó en la temporada pasada, los turineses aún no realizan una oferta de semejante magnitud, salvo los 70 millones que abonarán por el pase de De Ligt al Ajax de Holanda. Entonces, ¿es posible? Con la intención de conquistar la Champions League, la ‘Juve’ puede romper el mercado, sabiendo que los 300 millones de euros pueden afrontarse con el merchandising que generaría la llegada de ‘Ney’ a la liga italiana. ¿Y qué más?



Bueno, se encuentran los derechos de TV para transmitir los partidos de Cristiano Ronaldo y Neymar, así como la venta de entradas para asistir al estadio. Asimismo, el equipo – quien aún no tiene técnico para la próxima temporada – tiene jugadores que podrían ser transferidos para pagar semejante inversión. Ahí se encuentra Paulo Dybala, Mario Mandzukic y Juan Cuadrado, jugadores que podrían enviados a otras ligas en el mercado de pases de Europa.



En un proyecto que trata de devolver a la ‘Juve’ a lo más alto en el ‘Viejo Continente’, Cristiano Ronaldo no vería con malos con tener a otro de los mejores atacantes del mundo. Ya llegaron Aaron Ramsey, Adrien Rabiot y Matthijs de Ligt, ¿por qué no Neymar?



De acuerdo a medios franceses, el delantero brasileño se encuentra valorizado en 300 millones de euros, pese a las últimas lesiones que ha sufrido en pasadas temporadas. ¿Podrá ser el golpe del verano? Ni Cataluña, ni Madrid, ahora la novela se protagoniza en Turín.



► ¡Neymar se viste de blanco! Se cae de la agenda del Barça y toca la puerta del Real Madrid



► ¿No te quieres ir? A la banca: el fichaje de Zidane para sentar a Bale si se queda en Real Madrid



► Neymar hizo 'crack': preocupante informe médico que desaconseja su fichaje por el Barcelona



► Tiembla Europa: el poderoso 11 de Juventus con De Ligt, Cristiano y cambios de posiciones [FOTOS]