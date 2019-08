La oferta final que pide el PSG por Neymar: el monto del traspaso definitivo

Pudo haber sido Dembélé , pero si no es él, el PSG prefiere que no haya jugadores en el traspaso oficial de Neymar al Barcelona. Las negociaciones llevan varios días y la respuesta del entorno parisino ha sido la misma: dinero en efectivo para enviar su carta pase a Cataluña. El Paris Saint German requiere de 170 millones de euros, 52 menos que cuando lo ficharon, para permitir que ‘Ney’ se ponga a las órdenes de Ernesto Valverde en los próximos días. Así de cumple.



El plan del Barcelona incluía varias propuestas al PSG, pero todas en el camino fueron rechazadas por parte del entorno del cuadro de la Ligue 1. En Francia tan solo quieren que se deposite el dinero ahora mismo o dentro de un año, en una cesión con una cláusula de compra obligatoria. Barca y PSG se han reunido y los intentos de los miembros de la directiva culé han sido en vano frente a una institución que es muy dura a las hora de las negociaciones.







Las ofertas del Barcelona y Real Madrid

Barcelona ha puesto sobre la mesa a Nelson Semedo y de último momento a Ousmane Dembélé, a quien aún se le tiene un poco de fe en cuando a su rendimiento en el Camp Nou. No obstante, la respuesta del PSG, al día de hoy, sigue siendo la misma: 170 millones de euros.



Neymar tiene decidido jugar por el Barcelona y no por el Real Madrid. El brasileño prefiere estar al lado de Lionel Messi y Antoine Griezmann, y no de un proyecto deportivo que genera bastante incertidumbre, como lo es el de Florentino Pérez. Asimismo, el Chamartín consideran que la inversión por ‘Ney’ es demasiada alta , en cuando al traspaso y salario del jugar.



En Francia y España, el libro de pases cierra el 2 de setiembre. Comienza la cuenta regresiva para ver que ‘Ney’ se marche de la Ligue con destino a LaLiga 1. Ahora el Barcelona ha tomado la delantera. Tanto el padre como el hijo saben que el destino está en Cataluña.

