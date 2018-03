Neymar ya tiene precio de salida del PSG: la monstruosa cifra que deberá pagar el Real Madrid

En España ya saben el precio de salida de Neymar del PSG para la próxima temporada. No son los 222 millones de euros de una comentada cláusula de salida, ni tampoco los 300 millones que se especulaban hace tan solo unas semanas, sino 400 millones por el pase del futbolista más deseados en el fútbol de Europa. ‘Ney’, quien no se encuentra contento en París, se encuentra descansando en su natal Brasil a la espera de reunirse con el presidente Nasser Al-Khelaifi y buscar una forma de entenderse ambos, y claro, no con ese precio del que se habla.



El monto llega una publicación del diario ‘AS’ y la desesperación del brasileño por querer irse al Real Madrid para la próxima temporada. Como se ha dicho en otras oportunidades, Neymar se habría arrepentido de haberse ido a jugar a la Ligue 1 y no a un torneo más competitivo. Tal es así que no aguantaría una temporada más, sabiendo que el PSG no jugará más Champions League, tras la eliminación de su equipo en manos de Zidane. Y, ¿quién dice que en el próximo campeonato, las cosas no pueden seguir así? Todo haría indicarlo.



Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

El rotativo asegura que "el PSG pediría 400 millones de euros (492,6 millones de dólares) para soltar a Neymar", asegura el periodista Manu Sainz, con reputación de cercano al influyente agente portugués Jorge Mendes.



Según esta información, los representantes del club informaron al padre, también agente, de la estrella "del interés en fichar a su hijo y de la intención de desembolsar los 400 millones de euros", así como de "la estrategia a seguir y los emolumentos que percibiría Neymar Jr. por prima de fichaje y salario anual".



AS considera que "desde la llegada de Bale, en 2013 (por 100 millones de euros), el Madrid no ha fichado ningún 'galáctico'" y tiene unas cuentas saneadas para afrontar el fichaje.



" Neymar es el elegido por el club para convertirse en el jugador con el que liderar el mundo del fútbol tras la era Cristiano", añade. Así están las cosas para el próximo mercado de pases en Europa.