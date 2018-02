El último lunes, Neymar celebró a lo grande su cumpleaños 26 rodeado de sus familiares, amigos y compañeros del PSG. Las fotos que circularon en redes sociales dejaron ver lo bien que la pasaron, sin embargo, sorprendió no ver a ningún crack del FC Barcelona en la macrofiesta que dio el brasileño en París.



Por la gran amistad que lo une a Lionel Messi , Luis Suárez, Gerard Piqué, entre otros jugadores del FC Barcelona, se esperó que asistan a la fiesta, no obstante, el partido liguero ante el Espanyol no les dio tiempo para viajar. +



Conscientes de esta situación, Neymar hizo otra fiesta, una mucho más íntima para familiares y amigos cercanos. Sus amigos del desaparecido tridente azulgrana estuvieron entre los invitados, pero tampoco pudieron llegar. Esta vez, el clima les jugó una mala pasada.

Conoce un poco más de la vida de Neymar. (Video: Fernando Falco)

"[...] Estaba previsto que viajasen el círculo más íntimo de jugadores que tenía Neymar en el vestuario del Barcelona. Sin embargo, a última hora el vuelo fue cancelado. A las 14.30 horas del pasado lunes 5 de febrero, el día del cumpleaños de Neymar, fue cancelado el vuelo a París debido a las inclemencias metereológicas", publicó el diario 'Sport'.



El jugador de la Liga española que tuvo más suerte y logró llegar a la fiesta de Neymar fue Leo Baptistao. Pese a que jugó el derbi catalán ante el Barcelona, el delantero brasileño sí pudo acompañar al crack del PSG en un día tan especial. Así lo hizo saber a través de una foto en redes sociales.