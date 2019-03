El acuerdo de Florentino y el círculo de Neymar para ‘tentarlo’ jugar en el Real Madrid

Neymar significa una inyección anímica y deportiva para el Real Madrid. Con la partida de Cristiano Ronaldo a la Juventus, el papel del resto de jugadores ha quedado en segundo plano. Modric no reedita actuaciones propias de Balón de Oro y Bale está más fuera que dentro del equipo de cara a la próxima temporada. Con futbolistas venidos a menos en la presente temporada, Florentino Pérez quiere usar su as bajo la manga para la siguiente temporada: la estrategia Neymar para llevarlo a la capital de España para el 2018-2019.



De acuerdo a medios españoles, Neymar solo saldrá de París si el PSG no gana la Champions League en la presente edición. Con los parisinos casi en cuartos de final del torneo, Neymar llegaría recuperado para jugar dicha fase y pelear con el resto de sus compañeros por un título que puede ‘meterlo’ en la lista de candidatos para el Balón de Oro. Si no hay ‘Orejona’ de por medio, Neymar solo haría maletas para mudarse a Madrid a partir de agosto.



El pase de Neymar rondaría los 300 millones de euros, pero Florentino Pérez y la directiva del Real Madrid tendrían socios estratégicos para financiar un fichaje que alegraría a las marcas que visten al equipo en la actualidad. ‘Ney’ es una contratación que te llena tribunas, a diferencia de los actuales jugadores que juegan para Santiago Solari en el equipo.



De ganar la Champions League, Florentino Pérez ya sabe que tendrá que ir por otro futbolista de cara a la próxima temporada. Neymar, Hazard, fichajes complicados en la era del presidente madridista para el curso del 2019-2020. ¿Llegará ‘Ney’ al Bernabéu?



