Aterrizó en España, pero Neymar está ‘borrado’ por Zidane para llegar al Real Madrid

Florentino Pérez se obsesiona con el fichaje de Neymar ; Zidane, no. Con la llegada del técnico francés, y con un contrato hasta el 2022, las posibilidades de que ‘Ney’ se vista de blanco para la próxima temporada se vuelven muy remotas. ¿La razón? Los problemas extrafutbolísticos del delantero brasileño que siempre se ven – cada vez que se lesiona – en el PSG. Neymar es uno de los jugadores del mundo, pero ‘Zizou’ prefiere ver otras opciones en el mercado de fichajes, pese a que el astro se muere de ‘ganas’ de cambiar de equipo en el 2019.



El pase de Neymar ronda los más de 300 millones de euros y, por más que Florentino Pérez desee convertirlo en el mejor pagado del planeta, Zidane prefiere la opción Mbappé. El atacante tiene 20 años, tiene un fútbol parecido al del brasileño y, sobre todo, no tiene el lado de divo que muestra el jugador de la ‘Canarinha’ dentro y fuera de la cancha.



Sí, es cierto que en el Real Madrid hay un aire de ‘glamour’, pero Zidane prefiere trabajadores y jugadores apegados al vestuario y su idea. En las últimas semanas, y pese a estar lesionado, Neymar se ha divertido en fiestas en Brasil como en Europa, al punto que su compatriota Arthur ha tenido que disculparse con sus compañeros del Barcelona por asistir a uno de los eventos de ‘Ney’ en París. Imaginar si ello se publica así por así en Madrid.



De acuerdo a medios españoles, Zidane considera que Neymar es un gran futbolista, pero no un ejemplo para el resto de compañeros, en especial para jóvenes prospectos como los que viene fichando el Real Madrid en las últimas temporadas. Neymar aterrizó en la capital, pero parece que ‘nunca’ jugará por el Real Madrid.



