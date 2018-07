Cristiano Ronaldo es de la Juventus , ¿ Neymar lo será del Real Madrid ? El cambio de figuras parece darse con los próximos días. Con la salida del delantero luso de la ‘Casa Blanca’, Florentino Pérez haría todo lo posible por llevarse al brasileño, a quien le dará el papel de protagonista en el Santiago Bernabéu. Queda claro que para él, ‘Ney’ es el futuro.



De acuerdo a una información de ‘El Chiringuito’, un emisario del Real Madrid ha viajado hasta Brasil para reunirse con Neymar y hacerle saber la propuesta que tiene el club para él para la siguiente temporada. En París no hay información alguna, pero los merengues quieren sondear primero las intenciones de hacerse cargo de un equipo que ya tiene su mejor jugador, y por ende, haría todo lo posible para que Neymar sea el nuevo líder en el ataque.



¿A cuánto ascendería la propuesta? Se habla entre los 200 a 300 millones de euros. Real Madrid ha recibido 100 millones de parte de la Juventus, por lo que podría afrontar un pago así por el atacante de la Selección de Brasil. Todo un lujo que haría por ‘Ney’, pero que sería necesario para no perder peso en La Liga como en la Champions League.



El entorno de Neymar , de acuerdo a medios españoles, ya ha conversado más de una vez con directivos del Real Madrid para hacer realidad un fichaje que viene desde inicios de la temporada pasada. La movida al PSG no ha gustado mucho y ven posible un regreso a España. La capital del fútbol no puede quedarse sin uno de los mejores del mundo.



Cristiano Ronaldo pidió perdón a los madridistas por su traspaso a la Juventus . ¿Ahora el hincha pedirá a gritos a Neymar a cambio de uno de los mayores jugadores de todos los tiempos?