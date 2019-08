Real Madrid pierde la cabeza por Neymar: Modric + 120 millones y solo falta el 'OK' del brasileño

Neymar podría convertirse en jugador del Real Madrid en las próximas horas luego de la oferta formal que ha salido de las oficinas de Florentino Pérez. Según publica el diario 'Sport', el equipo blanco se ha entrometido en las negociaciones de los franceses con el Barcelona para hacerse con los servicios del brasileño.



El equipo de Chamartín ha aprovechado que el PSG aún no llega a un acuerdo con el Barcelona para ofrecer 120 millones de euros y la ficha de Modric para cerrar la contratación de Neymar. Las conversaciones entre las partes estarían muy avanzadas y solo falta el 'OK' del futbolista de 28 años para hacer oficial su incorporación.

Con tal de tener a Neymar en sus filas, el Real Madrid estaría dispuesto a pagar los 40 millones de euros que cobra el brasileño en el PSG. Es un viejo anhelo de Florentino Pérez y esta sería la oportunidad de oro que tiene para ficharlo. No obstante, la voluntad del brasileño sigue siendo volver al FC Barcelona.

"Hay muchos nervios en la casa blanca porque no tienen el OK definitivo. Y no lo tendrán hasta el cierre de mercado de la Premier. El Barça querría fichar a Neymar, pero primero debe sacar a Coutinho y también están presionando para llevarse al futbolista", publica la citada fuente.

Mientras los rumores acercan a Neymar a Real Madrid, Barcelona mantiene su postura: cerrar el fichar del brasileño mediante un préstamo con opción de compra obligatoria el 1 de julio de 2020. ¿Qué pensarán en Camp Nou con el contraataque de los blancos?

