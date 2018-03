La llegada de Neymar al Real Madrid para el próximo mercado de verano cada vez parece más lejana; sin embargo, Florentino Pérez insistirá por conseguir al exBarcelona en el 2019. El presidente merengue tiene como objetivo al brasileño que no se siente muy cómodo en París.

Ney y su padre han soltado constantemente guiños a la casa blanca y esto caería con buen ánimo en Santiago Bernabéu. Incluso los jugadores del Madrid están dispuestos a tener al capitán de Brasil como compañero, a pesar de su pasado azulgrana.

Primero fue Casemiro, compañero en la Selección de Brasil, quién explicó: "Con la calidad que tiene yo le fichaba seguro". Claro, podríamos justificar el pedido debido a que ambos son amigos gracias a la 'verdeamarelha', pero el volante no fue el único.

"Lo he sufrido y claro que lo ficharía", agregó Dani Carvajal junto a Raphael Varane, "todo el mundo sabe que es un jugador de muchísimo talento". Saben que tener a Neymar es un plus que no se debería dejar pasar.

Incluso el capitán, Sergio Ramos, explicó: "A mí me gusta jugar con los mejores y es evidente que Neymar es de los mejores. Es más fácil que venga pasando por el PSG que directamente desde el Barcelona".

El principal problema llega con Cristiano Ronaldo. La estrella del Madrid debe encontrarse cómodo. "Neymar es muy fácil de llevar", aseguró Casemiro, pero el brasileño gana unos 35 millones de euros en el PSG y no iría a perder dinero a Madrid, algo que no le gustaría mucho a CR7 que gana 21 millones.