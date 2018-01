Pese a que el PSG se ha esforzado en explicar que Neymar no tiene intenciones de dejar la Ligue 1, los rumores que lo vinculan al Real Madrid no tienen forma de acabar. Se ha hablado del proyecto que quieren ofrecerle, de los millones que ganaría vestido de blanco y este martes, del acuerdo al que se habría llegado por el jugador.



Como la llegada del brasileño a Valdebebas a mediados de año ya no parece algo imposible, desde el FC Barcelona han querido insistirle al crack del PSG que piense bien la decisión que va a tomar. Mejor dicho, que ni se atreva a ponerse la camiseta del rival de toda la vida. De acuerdo al portal español 'Don Balón', ese jugador es Gerard Piqué.



La citada fuente apunta que el central de los azulgranas se comunicó con Neymar en varias oportunidades para recordarle la rivalidad que existe entre los hinchas de Real Madrid y FC Barcelona. Su llegada a Valdebebas tras años de gloria en Camp Nou lo convertirían, sin duda, en el 'nuevo Figo'.



"Piqué no quiere ni oír hablar de un posible fichaje de Neymar por el Real Madrid. El zaguero guarda una muy buena relación con 'Ney', y verlo en el eterno rival sería una puñalada muy dolorosa. Así se lo ha hecho saber. Toda presión es poca", publica 'Don Balón'.



Cabe recordar que Neymar llegó al PSG en verano del año pasado luego que los franceses pagaran al Barcelona los 220 millones de euros de su cláusula de rescisión. Así, el brasileño está liga al equipo de Emery hasta 2022, pero en Valdebebas harán todo lo posible para adelantar su llegada. Pique no lo imagina ni en la peor de sus pesadillas.