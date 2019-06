Las llamadas desesperadas del padre de Neymar al Real Madrid y la respuesta del club

Neymar quiere marcharse mientras se encuentra recuperándose de su lesión. Desesperado por dos años tirados al tacho en cuanto a lo futbolístico, el jugador ha conversado con su entorno para regresar a España para convertirse en el Balón de Oro que esperaba él lograrlo vistiendo la camiseta del PSG. No ha sido así, mientras que ‘Ney’ espera una llamada y oferta de parte del Barcelona o Real Madrid para dar un giro en este mercado de fichajes.



De acuerdo a medios españoles, el padre de Neymar ha llamado en oportunidades a Florentino Pérez, teniendo siempre la misma respuesta: “Es jugador del PSG y respetamos al club francés”. Y claro, el presidente del Real Madrid no quiere caer en ninguna infracción, sabiendo que los parisinos pretenden venderlo, pero a un precio que se encuentra fuera del mercado en la actualidad, especialmente por las lesiones y rendimiento de ‘Ney’ en Francia.



Como se ha dicho, Nasser Al-Khelaifi ha asegurado que Neymar está a la venta, aunque 300 millones de euros lo hacen prácticamente para todos los clubes en Europa. El Real Madrid, con los mensajes hacia el padre de ‘Ney’, evidentemente no ha movido ficha por él, y el Barcelona – asegura Globoesporte – que ya ha presentado una oferta para traerlo de nuevo al Camp Nou, para juntarlo al lado de Lionel Messi y Luis Suárez en el tridente más letal de Europa.



¿En qué acabará la situación de Neymar en las próximas semanas? Todo parece indicar que seguirá en París en medio de la incertidumbre que lo rodea a él por casos legales y problemas futbolísticos con Kylian Mbappé y otras figuras, por posturas y gestos de divo.



Hace dos temporadas, Neymar llegó a París para convertir un sueño que ahora se ha vuelto una pesadilla para él y su entorno. Tan solo esperan mudarse de París ahora mismo.



