La relación de Neymar con el PSG parece no dar para más. El brasileño busca salir de cualquier forma del club luego de no sentirse a gusto con las comodidades del torneo y no tener la mejor relación con sus compañeros. El favorito para firmar al exBarcelona sería el Real Madrid , archirival azulgrana.

Uno de los mejores amigos de 'Ney', Lionel Messi , fue consultado por 'TyC Sports' sobre la posibilidad que la estrella de Brasil se vista de blanco.

"Sería terrible, por todo lo que significa Ney para el Barcelona . Aquí ganó títulos importantes. Ganó Champions, Ligas y sería un golpe duro para todos", explicó el '10' azulgrana.

El tridente conformado por Messi , Neymar y Luis Suárez fue el más brillante en la historia del Barcelona. Su buena relación -dentro y fuera del campo- llevó al cuadro culé a los más alto de los torneos europeos.

Florentino Pérez no ha confirmado que el Real Madrid pujará por Neymar ; sin embargo, el cuadro parisino ya tomó medidas de precaución, colocando la cifra de partida para una negociación de 370 millones de euros, según apuntó El País.