Aunque el PSG se la ha puesto muy complicada, Real Madrid no pierde la esperanza de fichar a Neymar para la temporada 2018-19. En Valdebebas, incluso, están dispuestos a pagar hasta 400 millones de euros por el brasileño, pero quizá no de dinero trate solamente el asunto.



Según el portal español 'Don Balón', tan grande es la ambición del Madrid por tener a Neymar que uno de sus mejores jugadores entraría en la operación. Se trata nada menos que de Franciso Alarcón, quien en las últimas semanas ha perdido mucho peso en la alineación de Zidane.

Isco - 75 millones (Getty) Isco. (Getty)

Con el ofrecimiento de Isco, Real Madrid espera que el PSG se siente a negociar la salida de Neymar y hasta baje su cláusula de rescisión. Sin embargo, la oferta no garantiza el éxito ya que los merengues habrían tratado de hacer lo mismo con Bale y los parisinos habrían dado un rotundo no como respuesta.



"Florentino cree que el andaluz podría servir para facilitar la llegada de Neymar. El PSG no ha movido ficha, pero la opción de Isco es mucho más de su agrado que la de Gareth Bale", ha publicado el citado medio este domingo.



Cabe recordar que Neymar llegó al PSG en el pasado mercado de verano desde el Barcelona por 222 millones de euros, cifra que lo convirtió en el fichaje más caro de la historia. Han pasado unos meses y su futuro parece estar más cerca al Real Madrid.